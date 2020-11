"Warsaw Shore": Ekipa wita NOWYCH UCZESTNIKÓW! "Maciek jest WYJE*ANY W KOSMOS" (WIDEO)

NaszeMany 59 min. temu zgłoś do moderacji 296 67 Odpowiedz

Natasza Urbańska ponad 100 tysięcy, Małgorzata Foremniak ponad 70 tysięcy, Radio Eska ponad 70 tysięcy, Papa D 400 tysięcy, Reanata Swierzynska Bayer Full ponad 400 tysięcy czyli prócz samego zespołu to jeszcze ta Aneta powiązana z zespołem wzięła 400 tysięcy, Grzegorz Hyzy ponad 400 tysięcy, Golec prawie 2 miliony, jakąś Karolina Krędla dostała ponad 600 tysięcy,,, Matko ta lista jest tak długa a kwoty takie które przez całe życie nie zarobie, drodzy Państwo to są nasze pieniądze a my się martwimy jak przeżyć miesiąc!!'