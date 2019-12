Wdzięczna Ilona Felicjańska odpływa na Instagramie: "Podziękuj za zęby w jamie ustnej, te zdrowe i te nie"

"Część Twojego ciała zaczyna zawodzić i wtedy doceniasz, jak długo służyło ci bez skarg.

Kochana Ci osoba odchodzi lub przechodzi dalej i doceniasz wtedy wszystkie te chwile, które spędziliście razem, nigdy nie wiedząc, co przyniesie Ci przyszłość.

Spotkanie ze wściekłym klientem pokazuje Ci swoją wewnętrzną siłę i zdolność do współczucia. Przypomina Ci, jak bardzo ludzie cierpią wewnątrz i jak bardzo potrzebują Twojej dobroci, Twoich wyraźnych granic.

Płacicie podatki niechętnie a potem nagle pewnego dnia, doceniacie jakość życia, którą uważacie za rzecz oczywistą. Czasem niebo pęka, a ulewny deszcz "rujnuje" twój dzień, a gdzie wtedy jest ulewna wdzięczność za ulewy, które pozwalają na rozkwit życia.

Zwalniają Cie z twojej pracy, opłakujesz ją, płaczesz, krzyczysz, wściekasz się, a pewnego ranka, to wszystko klika inaczej i jesteś wolny, wolny by kontynuować to, co zawsze chciałeś robić, to, co odważne, to, co ryzykowne, to, co sprawiło, że raz poczułeś się żywy.

Kochasz i odpuszczasz. Opłakujesz i celebrujesz przemijanie. W niepewności odnajdujesz swój prawdziwy dom. Zakochujesz się nie w miejscu przeznaczenia, ale w ziemi, na której robisz każdy krok.

Znajdź dziś zatem swe miejsce wdzięczności. Znajdź siebie doceniającego coś lub kogoś bez powodu, nawet małego, nawet głupiego. I wiedz, że nie ma nic małego lub głupiego, gdy patrzy się na to oczami Boga" - napisała, podpisując pod spodem autora i dodając hasztag "wdzięczna".