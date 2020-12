Weronika Rosati świętuje 3. urodziny córki i POKAZUJE JEJ TWARZ (FOTO)

Fghjk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 495 8 Odpowiedz

Dla mnie to takie pokazywanie-niepokazywanie dziecka jak robią niektóre celebrytki, czyli są ale bez twarzy, sprowadza te dzieciaki trochę do roli bezosobowego gadżetu tak jakby pozowały z torbą. Jak dbasz o prywatność dziecka, to co po prostu nie pokazuj na insta, a nie rób z niego człowieka bez twarzy....