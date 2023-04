Wersow wyleciała relaksować się na Bali. Pokazała ciążowy brzuszek w szydełkowym bikini (ZDJĘCIA)

Lekarz 27 min. temu zgłoś do moderacji 28 2 Odpowiedz

Ci celebryci to chyba nie słyszeli o chorobach zakaźnych. Nie dość, że nie boją się ryzyka chorob zakrzepowo-zatorowych po 12h lotu w ciąży, to jeszcze kompletnie ignorują możliwość zarażenia drobnoustrojami które mogą uszkodzić płód, zagrozić życiu nawet zdrowej osoby a co dopiero ciężarnej. Wirus Zika, obecnie na Bali wysoki sezon na Dengue, no nic powodzenia.