Węże 2020. Znamy nominowanych!

Choć trzeba przyznać, że miniony rok obfitował w obsypywane nagrodami na arenie międzynarodowej polskie produkcje, to jednak nie brakowało też filmowych klap. Zgodnie więc z tradycją, już po raz 19. Popkulturowa Akademia Wszystkiego przyzna Węże , czyli "nagrody" dla najgorszych produkcji minionego roku.

Jak dodaje Akademia, w 2019 roku "zauważono lekką poprawę polskiego kina zaangażowanego i dlatego w miejsce kategorii Żenujący film na ważny temat wprowadzono nową Najgorszy sequel, prequel lub remake" . Co więcej, tym razem Akademia zrezygnowała z organizacji gali wręczenia Wężów, a "zwycięzcy" zostaną ogłoszeni za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Diablo. Wyścig o wszystko (reż. Michał Otłowski, Daniel Markowicz; prod. Daniel Markowicz) za cudownie nieudolną wariację na „Szybkich i wściekłych” i namówienie kilku dobrych aktorów, by zagrali tak źle jak tylko potrafią.

Sługi Wojny (reż. Mariusz Gawryś; prod. Włodzimierz Niderhaus) za kino sensacyjne pozbawione sensacji. I sequel, którego nikt nie chciał, ani nie potrzebował (no może poza jego twórcą).

Kacper Anuszewski (Serce do walki)

Bezczel – Żyć aż do bólu (Proceder) reżyser nieznany https://youtu.be/6fmf6sGk3wY

Pectus ft. Kasia Cerekwicka – Głowę noś do góry (Jak poślubić milionera?) reżyser: Marcin Martinez Swystun https://youtu.be/fo45J9TuAag

Całe szczęście (prod. Tomasz Blachnicki, Anna Wiśniewska-Gill; dystr. Next Film) Diablo. Wyścig o wszystko (prod. Daniel Markowicz; dystr. Kino Świat)

Serce do walki (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

Dogonić marzenia – org. Ride Like a Girl (dystr. Mayfly)

Impostor – org. The Hole in the Ground (dystr. M2)