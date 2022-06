Wiadomo, ile za udział w "Tańcu z gwiazdami" zgarnie Krzysztof Rutkowski!

gosc 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

czy ten facet nie ma lustra w domu ?????po co na siłę te młodzieżowe stylizacje ...obwiesza się biżuterią i świeci jak choinka na święta... tylko ta ładniejsza....stary facet a robi z siebie durnia....po co ????? no już nie wspomnę o jego fryzurze która nawet pod czapeczką nie klapnie