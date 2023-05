Wiadomo, jak doszło do wypadku Kacpra Takielego. Nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci męża Justyny Kowalczyk

Do mediów wciąż docierają kolejne informacje na temat tragicznej śmierci alpinisty Kacpra Tekielego . Mąż Justyny Kowalczyk zginął w wyniku lawiny śnieżnej w szwajcarskich Alpach, gdzie w ostatnich dniach zdobywał kolejne czterotysięczniki. Ciało mężczyzny, który samotnie wybrał się na wyprawę w szwajcarskim rejonie Jungfrau, zlokalizowano dzień po zgłoszeniu jego zaginięcia. Tragiczną w skutkach wyprawę alpinisty i akcję ratunkową miejscowych służb opisała jedna z lokalnych gazet, "Berner Oberländer".

Jak doszło do wypadku w górach? Przyczyna śmierci Kacpra Tekielego

Tymczasem policja i prokuratura wciąż prowadzą śledztwo, w którym starają się dociec, jak doszło do tragedii. Z ustaleń przedstawionych przez portal interia.pl wynika, że po zdobyciu Jungfrau Kacper najpewniej zaczął zjeżdżać ze szczytu. W czasie zjazdu doszło do podcięcia małej lawiny. W środowisku alpinistycznym nazywa się to niebezpieczne zjawisko "deską śnieżną".