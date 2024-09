Wiadomo już, jakie konsekwencje poniesie Justin Timberlake za jazdę po spożyciu alkoholu. Nie są ZBYT DOTKLIWE

Justin Timberlake będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę po spożyciu alkoholu

Sprawa Justina Timberlake'a powoli dobiega końca. Chociaż początkowo wokalista nie chciał przyznać się do winy, to ostatecznie jego prawnik i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Suffolk zawarli ugodę. Według portalu "DailyMail.com" elementem kluczowym elementem wspomnianej ugody jest gotowość 43-latka do nakręcenia specjalnego filmu charytatywnego dla organizacji Mothers Against Drunk Driving.