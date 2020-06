Refleksyjny Justin Timberlake pokazał zdjęcia z synkiem! "Próbujemy nauczyć go miłości, szacunku i równości"

... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Raz tylko byłam w USA, więc może się nie znam i może tam faktycznie nadal jest problem rasowy, ale nie sądzę, żeby on dotyczył dzieci. Mieszkam w Niemczech. Kiedy moje dziecko miało w szkole zajęcia poświęcone dyskryminacji, dzieci ziewały i nie miały pojecia po co im ktoś zawraca głowę wydumanymi problemami. Dla nich to jest normalne, że dzieci mają blond włosy, albo brązowe, zielone oczy albo niebieskie, jedni są z Australii, inni z Chin, jedni mają taki kolor skóry, a drudzy siaki i one nie wpadły na pomysł, że to może być coś złego. To od nauczycielki ze zdumieniem dowiedziały się, że można zrobić problem z czegoś co nie jest problemem. Ja mam wrażenie, że w stanach to nie najbardziej o kolor chodzi tylko o wyobrażenia na temat życia społecznego, podatków, co ma być wspólne a co prywatne. W Polsce też liberałowie są w ostrym konflikcie z socjalistami, też jest wzajemna niechęć mimo że wszyscy tego samego koloru. W Niemczech bogaty zachód drze łacha ze wschodnich landów, że niedojdy, 30 lat minęło i dalej trzeba dopłacać, ci na wschodzie mają pretensje, że dostają za mało - zupełnie jak polska prowincja. Konflikty interesów są wszędzie te same, moim zdaniem kwestią koloru próbuje się zamknąć usta przeciwnikom politycznym