Przemęczona Jennifer Lopez bierze udział w proteście "Black Lives Matter" (ZDJĘCIA)

A niech ktos wyjdzie z napisem white lives matter to bedzie nazywany rasista. Poza tym policjant powinien byc ukarany za swoje zachowanie ale robienie swietego z tego goscia to jakis zart, byl przestepca i siedzial w wiezieniu wielokrotnie a policja nie zlapala go bo byl czarny a zlapali go bo popelnil PRZESTEPSTWO ludzie niech zaczna uzywac rozumu bo te hasla ktore pisza celebryci firmy i wszyscy to teraz wszyscy biali moga sie oburzyc dlaczego dla was sie licza teraz tylko czarni, dlaczego biali caluja buty i stopy czarnym. Za krzywdy i przestepstwa na bialych, gwalty, zabojstwa kradzieze zaden czarny nie caluje bialych bo stopach nazwie was bialasami. Miejcie szacunek do wszystkich ale nie popadajcie w skrajnosc i przestancie wklejac czarne tlo na insta jakby to cos zmienilo, bo to ani zadna pomoc tylko robicie tak bo trendy. A zrobcie cos ruszcie sie pomozcie komus na ulicy jak widzicie ze jest zle traktowany przez kolor skory a nie czarne tlo na insta dla lajkow