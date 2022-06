Wiecznie młoda Salma Hayek tańczy na stole i pręży wysportowane ciało w skąpym bikini (ZDJĘCIA)

.8. 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ty ! Autorze bez treści co na foto to to że ten artykuł nie ma sensu w przekazie żadnego czyli wynik twój to kolejne zero...za marnowanie czasu czyjegoś są kary, wbij sobie w ten kalkulator zamiast mózgu jeszcze tą jedną myśl racji, Nie ma treści bez przekazu...no i ty nie masz treści tylko foto i nie wierzysz ? te ekrany są pocięte w trójkąty i wyświetlają błędne barwy otoczenia bo to system RGB a naturalne są które widzimy w systemie RYB... widzisz różnicę w naturze i bez pixela ? Wszystko inaczej wygląda bo po pierwsze nie wywołuje nic płaski ekran bez człwowieka a z nim w środku tylko myśli, no ty to nie ale widać nienaturalność obiektywu i płaski twój pogląd od tego wpojony że kololy interesuje człowiek...taki skrót masz myślowy = kalkulator kupki drewienek czyli papier ze sosny a na nim kto ? księcio lekki mieszko pierwszy do rąsi Lali by nie dźwigała jak idzie po za-kupy po betonie czystym a ty w głowie co masz ? funkcje dodo znak = więcej więcej i naj naj...Oj to ty musisz do grupy dołączyć mentalnych dwulatków tu u mnie a wiekowo to różnie się mają i pogubili, 33 lata, 36 i 42 a pogubieni równo i sprowadzeni do podobnej funkcji twojej w pracy, co mi karze to ja dodo i dać w zamian w usta banan to miło...potem siedzą w kółku tacy jak ty i reagują na kololy i nie ma mówić...bo po co ma mówić co widzi, ? walczą z tym ale jest postęp bo ty co widzisz to mówisz jak mała Lala i jeśli powie że widzi nowe kololy i pokarze palcem i cały człowiek lata jak widzi...to znaczy że ma świadomość kobiety na pewno bo se myśli że tylko ona to widzi i pokazuje innym a jak tylko spojrzy i nic nie powie - znaczy męski i dobrze reaguje bo myśli co powie...ty widzisz kololową Lale i cały latasz z palcem i :- patscie, patscei Lala ma kololy i ładna...Ale Ty kalkulator - Janie, Acha... masz już funkcję tę z fotowoltaiki jak 20 lat temu w kalkulatorze a nie dziś na dachu...patrz jaki postęp, 20 lat temu mieli to samo tylko nie chcieli dać bo kto za prąd da jak za darmo ze słońca ? masz wynik