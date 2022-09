Wiecznie młody George Clooney pozuje u boku pięknej żony Amal i koleżanki z pracy, Julii Roberts (ZDJĘCIA)

To, co słychać u zakochanych Clooneyów wciąż interesuje media. W sieci regularnie pojawiają się więc zdjęcia paparazzi z ich luksusowych podróży. Amal Clooney także regularnie towarzyszy znanemu mężowi podczas branżowych imprez. Nie inaczej było ostatnio, gdy to gwiazdor zabrał matkę swoich dzieci na premierę najnowszego filmu ze swoim udziałem.