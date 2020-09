Wiktoria Gąsiewska unika pytań o Adama Zdrójkowskiego: "POMIDOR"

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski szybko stali się jedną z ulubionych par polskiego show biznesu. Medialna popularność skutecznie zapewniała im również kolejne zawodowe propozycje. Zakochani mieli już okazję pełnić rolę współprowadzących w "The Voice of Poland", a także wzięli udział w tanecznym show TVP "Dance, Dance, Dance". Na początku listopada ubiegłego roku związek Wiktorii i Adama wkroczył w całkiem nowy etap - okazało się bowiem, że Zdrójkowski poprosił ukochaną o rękę, co długo utrzymywali w tajemnicy przed mediami. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że ich uczucie kwitnie. Niedawno jednak informowaliśmy, że zakochani przechodzili kryzys. Plotki o rozstaniu uciszyli, publikując zdjęcia z romantycznego wyjazdu do Pragi.