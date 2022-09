Wiktoria Gąsiewska po raz pierwszy otwiera się na temat swojej relacji z Wojtkiem Golą!

W ubiegłym roku wyszło na jaw, że związek Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego po kilku latach przeszedł do historii. Po rozstaniu z ukochanym celebrytka zdawała się beztrosko korzystać z życia singielki. Niedawno pojawiły się jednak plotki, że jej serce skradł już nowy wybranek, a mianowicie znany z "Warsaw Shore" Wojciech Gola. Pod koniec sierpnia włodarz Fame MMA zamieścił w sieci zdjęcie z podpisem "Najlepsza pani fotograf", oznaczając przy tym profil Gąsiewskiej. Celebrytka wcześniej pochwaliła się natomiast fanom ujęciami z okazałym bukietem kwiatów, pod którym oznaczyła Golę.

Do tej pory zarówno Wiktoria Gąsiewska , jak i Wojtek Gola unikali wypowiadania się na temat swojej znajomości. We wtorek aktorka i szef Fame MMA wybrali się jednak na ten sam event. Mowa tu o finale motoryzacyjnego show Speed Games organizowanego przez Kubę Przygońskiego , który przyciągnął kilka innych znanych nazwisk. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Nikodem Rozbicki, Dorota Gardias, Angelika Mucha, Natalia Janoszek, Sylwia Madeńska czy tiktokerka Ewa Zawada.

Ekipa celebrytów ochoczo pozowała do zdjęć obecnym na miejscu fotoreporterom. Spotkania z paparazzi nie odmówili sobie także Gąsiewska i Gola. Para nie zdecydowała się co prawda wspólnie zapozować do zdjęcia, podczas wydarzenia Wiktoria udzieliła jednak wywiadu, w którym opowiedziała nieco o znajomości z gwiazdorem "Warsaw Shore".