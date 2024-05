WŁAMANIE na serwery Ekipy. Friz wydał OŚWIADCZENIE. "Każdy przypadek będzie zgłaszany odpowiednim służbom"

Niegdyś Ekipa była grupą znajomych, którzy nagrywali rozrywkowe filmy, a dziś to korporacja łącząca w sobie różne spółki. Wraz ze wzrostem rozpoznawalności oraz rozwojem firmy, muszą się liczyć z niebezpieczeństwami związanymi z wyciekiem danych . Ostatnio ktoś włamał się na serwer i pokazał tajne foldery.

Wyciekły materiały należące do Ekipy Friza

Na TikToku zaczęły się pojawiać nagrania z obszernego folderu z plikami, które należą do Ekipy. Haker opublikował dotąd niepokazywany fragment kłótni między Qrym a Przemkiem Pro , materiały Genzie, leak nowej serii Friza z nową wersją Monopoly oraz "Mafii IRL", która lada dzień ma ujrzeć światło dzienne. W jaki sposób ktoś uzyskał dostęp do plików?

Dostałem info, że na nagrywkach do hejterów była niezabezpieczona sieć do głosowania. Długo nie wyłączyli tej sieci. Odpaliłem skrypt do zgadywania haseł i okazało się bardzo proste - wyjaśnia osoba prowadząca profil.