Włamano się do zamku w Windsorze. Policja wciąż szuka sprawców: "Złodzieje musieli obserwować rodzinę królewską"

Perypetie brytyjskiej rodziny królewskiej od lat elektryzują media na całym świecie. Tym razem serwisy informacyjne obiegła niepokojąca wiadomość o włamaniu do posiadłości, które miało miejsce już jakiś czas temu. Wieść o włamaniu jest ogromnym szokiem, zwłaszcza że royalsi przykładają dużą wagę do środków bezpieczeństwa.

Około 23:45 w niedzielę 13 października otrzymaliśmy zgłoszenie o włamaniu do nieruchomości na terenie Crown Estate w pobliżu drogi A308 w Windsor. Przestępcy weszli do budynku gospodarczego i uciekli czarnym pick-upem i czerwonym quadem. Następnie odjechali w kierunku Old Windsor/Datchet - stwierdził rzecznik lokalnej policji Thames Valley, cytowany przez wspomniany serwis.