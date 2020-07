Właściciele schroniska w Radysach ZWOLNIENI z aresztu!

Właściciel schroniska w Radysach został tego samego dnia aresztowany. Sąd Rejonowy w Olsztynie zadecydował o umieszczeniu Zygmunta D. w areszcie na trzy miesiące ze względu na obawy przed możliwością mataczenia w sprawie. Mieliśmy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za urządzenie zwierzętom istnego piekła na ziemi już niedługo spotka sprawiedliwość. Niestety, doszła do nas niepokojąca informacja o zwolnieniu z aresztu przez Sąd Okręgowy w Olsztynie oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem Zygmunta D. oraz jego syna Daniela D. Obaj opuszczą areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 150 tysięcy złotych od każdego z mężczyzn.

Sytuacja robi się o tyle dramatyczna, że wolontariusze kilka dni temu odkryli kolejne makabryczne poczynania osób sprawujących opiekę nad schroniskiem. Na terenie schroniska oraz w pobliskim lesie odkryto kolejne martwe zwierzęta. Tym razem wolontariusze przy pomocy georadaru znaleźli masowe groby zwierząt, przy szczątkach których znaleziono również identyfikatory potwierdzające, że są to zwierzaki z Radys. Makabryczne znalezisko zostało już zabezpieczone przez policję i dołączone jako dowód w toczącym się postępowaniu.

W Radysach pozostało blisko 100 psów, które nadal czekają na znalezienie nowych właścicieli. Wolontariusze zarzekli się, że nie opuszczą placówki, póki do nowych domów nie wyjadą wszystkie zwierzęta. Przyłączamy się do apelu, by pomóc im jak najszybciej znaleźć nowy dom. Pieski, które szukają domu, możecie zobaczyć w poniższych galeriach.