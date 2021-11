Wojciech Modest Amaro POKAZAŁ DZIECI! (FOTO)

MójNick 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Przy zawieraniu małżeństwa są opcje dla kobiety: 1. żona przyjmuje nazwisko męża 2. żona dodaje do swojego nazwisko męża 3. żona pozostaje przy swoim nazwisku. Działa to w obie strony, mężczyzna może 1. przyjąć nazwisko żony 2. dodać do swojego nazwisko żony 3. pozostać przy swoim kawalerskim nazwisku. W Polsce przyjęło się, że to kobieta robi cokolwiek ze swoim nazwiskiem. Czy słusznie? Akurat ten pan zdecydował i wybrał to co wybrał. Tak chciał. Czy kobiecie wypomina się panieńskie nazwisko? Dzieci również mogą nosić nazwisko tylko matki, tylko ojca lub podwójne nazwisko. Co komu do tego jak kto się nazywa.