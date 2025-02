Wojciech Modest Amaro porzucił prowadzenie restauracji i zaczął żyć "stylem Maryi". Kiedyś stwierdził, że uzdrawiał dotykiem

Piszecie artykul w ogóle bez powodu. Wyciągacie jakieś stare sprawy nie wiadomo po co. Żadnej sensacji nie ma. W Krakowie też powstało osiedle dla chrześcijan, inna wiara nie ma zakazu tam kupować mieszkania, ale stwierdzili, że chcieliby taka społeczność stworzyć, żeby dobrze chowały się dzieci w wierze. No i co. Jak chcą to mogą. Co wam do tego. A z tym dotykiem Amaro wszedł w wiarę, źle zinterpretował Biblię, bo się zachłysnął wiara i złe zrozumiał. Każdemu może się pomyłka zdarzyć. Wygląda na to, że gość zrozumiał swój błąd poznawczy, a wy dalej nad nim się pastwicie