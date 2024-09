Wojciech Szczęsny pożegnał się z kibicami. Wzruszające sceny na stadionie w Turynie (WIDEO)

Co tu niby wzruszającego, po siedmiu latach tam wyrzucono go jak zużyty mop, grożono "Klubem Kokosa". I teraz nieprawdziwe pokazy, jak oni go tam rzekomo kochają. Nie chciał go ani zarząd (bo za drogi) ani włoscy kibice, że dwóch nowych się z jego pensji opłaci. A Szczęsny robił dobra minę do złej gry. Nie chciał iść na zesłanie do klubu z ogona tabeli włoskiej ligi (z dużą obniżką pensji), czy siedzieć gdzieś na ławie jako rezerwowy, co ze 2 razy w sezonie może wejdzie. A może nie.