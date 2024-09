Marina Łuczenko wspomina wakacje, publikując prywatne kadry z bliskimi. Fani zachwyceni: "Kocham za zdjęcie z LAKTATOREM"

zgłoś do moderacji

Poszły głosować bo aborcja będzie tak im powiedział. Campus Polska Przyszłości. Donald Tusk: Aborcja? Nie ma większości i nie będzie w tym Sejmie. A potem okazuje się że to wszystko to było wielkie oszustwo. Nie miał tego dogadanego z sojusznikami a oszukał że dogadane i to zrobią. Ale się dały nabrać Donaldowi Znowu