Wojtek Gola i młodsza o 16 lat Sofi przyjmują wymyślne pozy pod wodospadem. Odważnie? (FOTO)

Wojciech Gola prezentuje odważne zdjęcie z młodszą o 16 lat ukochaną

Oczywiście zdjęcia zakochanych w rajskich okolicznościach przyrody wywołały spore poruszenie wśród internautów. Pod postem aż zaroiło się od komentarzy. Fani Wojtka Goli i Sofi nie szczędzili parze czułych słów oraz komplementów, doceniając także ich wysiłek włożony we wspomnianą sesję zdjęciową pod wodospadem.

Boże jakie piękne zdjęcie; Napisać, że to jest do*ebana fotka to mało; Niesamowite zdjęcie; Pięknie razem wyglądacie; Prze kozacka focia; Piękne ujęcie; Wow! Ale zaj*biste fotki! A wy jesteście perfekcyjną parą!; Niesamowite zdjęcia; Cudowni; Petarda; Jedno z najlepszych zdjęć, jakie widziałam; To jest zdecydowanie najlepsza fota tego roku! - zachwycają się internauci.