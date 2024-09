Wojtek Sawicki z Life on Wheelz wyjaśnia, do kogo trafiają pieniądze z jego zbiórek. Zdradził też, czy NADAL mieszka z Agatą

Mieszkanie na Białym Kamieniu (potwierdzone przez Wojtka w usuniętym komentarzu), koszulki po 250 zł, buty za 1000 zł, połowa pieniędzy dla Agaty na jej codzienną jogę w klubie sportowym plus zaraz po niej kawy na mieście, na które to rzeczy nie mogą sobie pozwolić przeciętni ludzie zarabiający średnią krajową i wymóg 25k na miesiąc, do tego płacze asystenta na LinkedIn, błagające, by ktoś ich zatrudnił do przemów i agresja w komentarzach Wojtka, Agaty oraz asystenta Rafała, powodują, że od wczoraj ubyło im 3k obserwujących (a było 135k). Sami się zastanówcie, czy warto ich wspierać. Wojtka wytłumaczyć można, ale Agatę nie pracującą od 2018, mimo mieszkania w mieście ze stopą bezrobocia 1,4% i posiadania świetnej znajomości 2 języków obcych już ciężko.