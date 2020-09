Wpatrzony w akwarium Daniel Martyniuk duma nad własnym losem i cytuje wielkiego mistrza: "Nie hejtują dobrych, hejtują WYBITNYCH"

Asia 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Porównuje się do koszykaza który swoją pracą osiągnął bardzo dużo. A on co osiągnął . Nic. Co on porównuje. Oczywiście że ludzie hejtuja widzimy po Robercie Lewandowskim. Taki jest świat skonstruowany. Ale on ma hejt trochę na własne życzenie. Zaczepia ludzi ubliza sam na to pracuje.