Najlepsze i najgorsze stylizacje z ramówki Polsatu: wydekoltowana Agnieszka Kaczorowska, "lateksowa" Ada Fijał...

Za nami wiosenna ramówka Polsatu. Była to dla rodzimych celebrytów idealna okazja, żeby poszczycić się wysublimowanym wyczuciem stylu lub niedostatkiem owego. Starania celebrytów na czerwonym dywanie znów zostały przez nas dostrzeżone, przeanalizowane i subiektywnie ocenione. Specjalnie dla Was wybraliśmy dziesiątkę najlepiej i najgorzej ubranych uczestników wydarzenia.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że doceniamy wszystkich wspomnianych przez nas bywalców i bywalczynie ścianek za ułańską fantazję oraz chęć eksperymentowania ze swoim wizerunkiem, czym wprowadzają na salony nieco "kolorytu". Nawet jeśli przy doborze stylizacji prominentki zaliczyli drobne potknięcie, to ich misja zakończyła się sukcesem. Wszystkim udało się zapewnić sobie pożądane nagłówki.

Na zaszczytne miejsce w naszym zestawieniu zapracowała sobie Agnieszka Kaczorowska , zachwycając w efektownej, czarnej kreacji z dekoltem niemalże do pępka. Piorunującego efektu dopełniła elegancka fryzura. Na pochwały zasłużyła sobie również Magda Mołek , umiejętnie łącząc ze sobą żywe kolory i nieoczywiste fasony. Modowym wyczuciem wykazała się również Grażyna Szapołowska w bordowej stylizacji. Na tym niestety nasze zachwyty się kończą.

Teraz przejdźmy do osób z show biznesu, które w tym aspekcie poradziły sobie nieco gorzej. Jeśli swoim "lookiem" Ada Fijał chciała wywołać sensację, jej misja zakończyła się sukcesem. Jeśli jednak chciała udowodnić, że zasługuje na miano "ikony stylu" - poległa z kretesem. To samo tyczy się Magdaleny Narożnej, która w osobliwym, świecącym kombinezonie otarła się o kicz. Nie popisali się też Antek Królikowski i Maciej Kurzajewski w za małych marynarkach. Do naszej galerii trafiła też anonimowa (przynajmniej dla nas) uczestniczka ramówki w skórzanej mini i brązowym topie, spod którego prześwitywał cielisty stanik.