Wygimnastykowana Dua Lipa pręży się w kusych ciuszkach w sesji dla "Rolling Stone". Piękna? (ZDJĘCIA)

Inna 2 godz. temu zgłoś do moderacji 180 72 Odpowiedz

Jest naturalna, ma piękne ciało, lubię jej słuchać. Tylko chyba sama do końca nie rozumie o co chodzi z tym feminizmem. Sex work to nie był i nie będzie dobry biznes dla kobiet. Droga Duo, niewiele kobiet decyduje się być prostytutkami bo takie mają ambicje. Do tego, nie ma chyba innego biznesu gdzie kobiety by znosiły tyle upokorzeń. Bicie, gwałty, okradanie, zmuszanie do narkotyków. Zagalopowalas się.