Wyjazd na Bali z Julią Wieniawą, Ewą Chodakowską czy Michałem Wiśniewskim?

Wieniawa naprawdę ładnie śpiewa np. YT można ją posłuchać w duecie z Musiałowskim. Świetna sprawa. Do tego nieźle tańczy. Więc ma jakieś talenty, a często ma wypominane, że nie. Co do gry aktorskiej, to nie mogę się wypowiedzieć, bo szczerze nigdy nie oglądałam żadnej produkcji z nią, kojarzę tyle, że grała w rodzince pl i jakimś filmie vegi oraz polskim horrorze?, który był reklamowany, ale nie miałam okazji obejrzeć. Jednak ta krytyka czasami jest mocno niesprawiedliwa. To samo kiedyś z Nataszą Urbańską. Jest multiutalentowana, a nikt nie skupiał się na jej sukcesach, a jedynie wpadkach i oceniał ją przez ich pryzmat, jak no rollowanie. Niestety naszemu społeczeństwu trudno kogoś pochwalić za coś, za to do besztania i krytyki wszyscy pierwsi. No i żeby uprzedzić komentarze, nie, nie jestem Wieniawą ani Urbańską :)