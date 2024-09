Wylaszczona Taylor Swift odpoczywa od koncertów, dopingując chłopaka na meczu. Petarda? (ZDJĘCIA)

Witam.Moj ojciec nie akceptuje mojego narzeczonego.Argumenty mojego ojca są słabe i dla mnie nie przekonującego.Przeszkasza mu że jest Ślązakiem chodzi do Kościoła jest katolikiem.No i co x tego?to nie powód żeby kogoś nie lubić tylko dlatego że ktoś jest praktykującym katolikiem.Mioj ojciec nienawidzi katolików o wyzywał katolików . Ojciec akceptuje tylko tych pracujących i ateistów a katolicy da przez mojego ojca wyzywami.Tak nie można.Yo nasza wiara Katolicka i nasza sprawa.Ja nie życzę sobie być poniżana za wiarę katolicka.To jego PRoblem ze nie lubi katolików.Mnie to nie interesuje co on myśli o tym.Chce się pozbyć dzieci katolików żeby na katolikow nie patrzeć.Jakie to słabe i żalosne.Ma problemu widsc że sobą.Moj facet jest uczuciowy i to jest ważne w życiu żeby umieć kochaća mój ojjciec nie kocha nikogo bo jest zimny i oschły.Chodzi też o to że mój facet nie jest pracoholikiem a przecież w życiu chodzi tylko o to żeby pracować nie np o to żeby kochac swoje rodziną.To takie słabe i żałosne.Mojfscsr jest po prostu nietolerancyjny i ja nic na to nie poradzę i powiedział że jak mu ktoś nie pasuje tu on nie będzie rozmawiał i tyle i powiedział żeby dzień dobry nie mwic sąsiadom którzy jemu nie pasują a mówić tylko tym którzy nam odpowiadaja Zrobićllan to o co mnie prosił.Powiedzisl że mamy nie rozmawiać z moim ojcem bo on za nim nie przepada boi się go i mamy nlir rozmawiać z nim.chodzi o to że ojciec nie codzi do Kościoła nie praktkuje i nie jest rodzinny i facet nie chce z nim rozmawiać.W życiu nie da się każdego lubić