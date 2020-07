"Wylaszczony" Bartłomiej Misiewicz dokazuje z koleżankami na evencie, prezentując "nową wersję siebie" (ZDJĘCIA)

Kariera Bartłomieja Misiewicza jest dowodem na to, że bez wykształcenia, doświadczenia i też szczególnego rozgarnięcia można zajść daleko w polityce. Protegowany Antoniego Macierewicza był w latach 2015-2017 rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety, pozycja trochę uderzyła "Misiowi" do głowy. Zaczął wozić się służbową limuzyną od baru do baru, obiecywać stanowiska nieznajomym w klubowej palarni oraz podrywać dziewczyny, pokazując plik stuzłotowych banknotów.