Ilona Felicjańska z rodziną wylatuje na wakacje do Egiptu

Gul Wam

Ale ludzie sa zazdrosni... wszyscy tylko skad ma kasę, no ma, a skad to nie Wasza sprawa. Dlaczego nikt nie hejtuje biednych? Bo nie ma o co byc zazdrosnym. Wszystkim gul skacze.