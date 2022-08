Występ Sary James w amerykańskim "Mam Talent" ZACHWYCIŁ internautów z CAŁEGO ŚWIATA: "Powinna WYGRAĆ"

W czerwcu Sara Egwu James pochwaliła się na Instagramie, że spróbowała swoich sił w amerykańskim "Mam Talent". 14-letnia Polka wystąpiła na scenie, prezentując wykon z repertuaru Billie Eilish. Potencjał młodej gwiazdy szybko dostrzegł łowca talentów odpowiedzialny m.in. za sukces One Direction - Simon Cowel l. Juror, który skomplementował Sarę, po czym wcisnął "złoty przycisk", zapewniając Polce bezpośredni awans do półfinału.

Sara, Sara, Sara. Przez lata słyszeliśmy wielu wokalistów, ale wow. Są takie momenty, kiedy... To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy (...). To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę być ty zapamiętała tę chwilę na zawsze - powiedział Simon.