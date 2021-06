Wystrojeni Adam i Izabela Małyszowie pozdrawiają z imprezy: "WESELISKO!" (FOTO)

Beton 8 godz. temu zgłoś do moderacji 55 5 Odpowiedz

Adam Małysz to człowiek który podarował Polakom tyle radości że ciężko by to było zmierzyć, bo to "drzewo" rodzi owoce do dziś. Obecnie, kiedy mamy wielu wspaniałych sportowców w różnych dyscyplinach to przyzwyczailiśmy się do tego że Polacy wygrywają, ale Adam Małysz był w swoim czasie jedyny. Inspirował nie tylko polskich sportowców. Pamiętam jak jeden z późniejszych mistrzów w skokach, Gregor Schlierenzauer ,opowiadał że był tak zafascynowany Małyszem że obciął jeden z pasków we fladze Austrii, żeby mieć w domu flagę biało-czerwoną. Kto wie... ilu dzisiejszych sportowców z Polski odnosi sukcesy dlatego że kiedyś zainspirował ich MALISZITO ( tak nazywali go Japońce :-))