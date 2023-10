Wystrojona w złoto i przezroczysty gorset Caroline Derpienski WACHLUJE "DOLARSAMI" na gali. Powiało luksusem? (ZDJĘCIA)

Krakers 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest naprawdę niesamowite że ludzie biorą to co ona robi na serio 🤣 Laska w garniturze z Allieexpress i body z taniego sex shopu z sztucznymi rzęsami tipsami z Rossmana wchodzi na jakąś galę i rzuca "dolarssami" ze sklepu dla dzieci mówiąc przy tym że jest milionerka handlująca diamentami która ma "dziadka/męża/sponsora/kochanka latynoskiego milionera...Gada to wszystko sama się z siebie śmiejąc a ludzie przeżywają komentują i się oburzają robiąc jej tym samym rozgłos. Prawda jest taka że w Polsce wystarczy bezczelność, tupet i trochę odwagi i można naprawdę robić grubą kasę w mediach bo ludzie łykają każda bzdurę albo się nią bulwersują😆 To co sobie wymusiła Karolina świetnie to obnaża. Mam tylko nadzieję że ona zarobione w ten sposób pieniądze wykorzysta aby rozwijać te bajkę i dalej ja kreować bo inaczej szybko to się znudzi ludziom...