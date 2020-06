Wyzwolona Aleksandra Żebrowska eksponuje gigantyczny ciążowy brzuch (FOTO)

Helena 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za czasy! Moje trzy 'brzuchy' sprzed ponad trzydziestu i prawie trzydziestu lat były wielkie, niewygodne, przybrane w szerokie kiecki z karczkiem! Wrażenie, że pęknie ci skóra, puchną nogi, bolą cycki! Na szczęście wiesz, że to czas przejściowy, więc jakoś wytrzymujesz! Uwielbiam swoje dzieci, teraz też wnuki, ale jestem zażenowana tymi gołymi brzuchami! I niech nikt mi nie wmawia, że to piękne! Piękne to jest dziecko, a nie jego kokon!