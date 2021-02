Xavier Wiśniewski pokazał zdjęcie Falco Amadeusa, po czym szybko... JE USUNĄŁ! (FOTO)

Długopis 28 min. temu zgłoś do moderacji 42 1 Odpowiedz

Ja tego nie kumam. Gdy dzieciaki są malutkie i praktycznie trudno jedno od drugiego odróżnić to chowają im te twarze jak szaleni, bo prywatność, by nikt nie porwał itp. A gdy starsze, co najmniej w wieku podstawówki i można już rozpoznać to nagle nie boją się pokazać w instamediach i chwalą się i zabierają im prywatność. Logika po celebrycku.