Xavier z "Wednesday" w centrum afery z przemocą seksualną w tle: "Pozwolił, bym została ZGWAŁCONA w jego piwnicy"

Serial "Wednesday" opowiadający o rodzinie Addamsów, a przede wszystkim o córce Motricii i Gomeza, w ostatnich tygodniach był jedną z najpopularniejszych pozycji na Netflixie. Wednesday trafia do Nevermore Academy i stara się odnaleźć mordercę, który terroryzuje małe miasteczko. Główna rola w show przypadła Jennie Ortedze, jednakże pozostali młodzi aktorzy również mogli liczyć na spore zainteresowanie. Tak było w przypadku między innymi odtwórcy roli Xaviera, w którego wcielił się Percy Hynes White.

Kilka dni temu okazało się jednak, że zachwyt nad 21-letnim Kanadyjczykiem szybko minął, bo mężczyzna został bohaterem niemałego skandalu z wykorzystywaniem seksualnym w tle. Cała afera rozwinęła się na Twitterze po tym, jak kilka kobiet oskarżyło White'a o organizowanie imprez, na których miało dochodzić do wykorzystywania młodych dziewcząt i molestowania seksualnego. Wedle ich doniesień, sytuacje, o których wspominają, wydarzyły się, kiedy wszyscy uczęszczali do szkoły. Na Twitterze pojawiły się informacje, że aktor i jego koledzy zapraszali wybrane dziewczyny na imprezy, na których pojawiał się alkohol i narkotyki, a następnie nastolatkowie namawiali je do seksu.

Według relacji pokrzywdzonych dziewczyn - chłopcy nakłaniali je również do robienia nagich zdjęć, a następnie udostępniali je innym. Internautki utrzymywały również, że aktor wielokrotnie obrażał dziewczyny, nazywając je "grubymi, dzi*kami". Jedna ze szkolnych koleżanek White'a stwierdziła nawet, że została zgwałcona w jego piwnicy, a Percy nie chciał pomóc jej w ujęciu sprawcy.

Pozwolił, by mnie zgwałcono w jego piwnicy, a kiedy do mnie zadzwonił, najbardziej martwił się o policję, a nie o to, czy wszystko ze mną w porządku - pisała dziewczyna na Twitterze.

Aktor do tej pory nie odniósł się do zarzutów internautów, choć ograniczył możliwość dodawania komentarzy na instagramowym profilu. Dziewczyny przyznały, że publikując swoje wspomnienia, chciały przestrzec młodociane fanki aktora, bowiem widzą, jak wielkim uwielbieniem cieszy się po sukcesie "Wednesday". Mimo że Percy nie skomentował całego zajścia, to niektórzy internauci wydali już własny osąd - domagając się od Netflixa usunięcia go z show, a także apelując do Jenny Ortegi - jego serialowej koleżanki, by wypowiedziała się w tej sprawie. Jakiś czas temu fani formatu spekulowali bowiem, że tych dwoje może łączyć coś więcej, niż tylko wspólna praca na planie serialu.

