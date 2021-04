Zabójca Andrzeja Zauchy i jego kochanki współpracuje dziś z Telewizją Polską

Boże 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

powinien siedzieć dożywocie!!! A oni tu jeszcze mordercę tłumacza który żyje teraz z naszych podatków No upadek ludzkości. K... lituj się nad morderca to nie Iran czy średniowiecza ze ma prawo zabić zone bo wybrała innego!! No chyba ze nasza prokuratora za bardzo pismo święte bierze do serca: 20 Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. 22 Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. 23 Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie.