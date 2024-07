Żabson ZGOLIŁ fanki prawie na ŁYSO w trakcie koncertu. Internauci oburzeni: "Dramat" (WIDEO)

Wakacje to okres, w którym roi się od koncertów i festiwali. Trzeba przyznać, że gwiazdy estrady raczej nie mają powodów, by narzekać na brak pracy. Ostatnio odbył się między innymi festiwal Rap Stacja w Sławie. Jednym z artystów, która tego dnia zaprezentował się na scenie był Żabson .

Pochodzący z Opoczna raper Mateusz Zawistowski, ukrywający się pod artystycznym pseudonimem "Żabson", już od kilku lat cieszy się sporą popularnością. 30-latek słynie nie tylko z zamiłowania do wyrazistego wizerunku, ale także szalonych pomysłów. Jak się okazuje, przypadają one do gustu również jego fanom, którzy są w stanie poświęcić naprawdę dużo, by tylko stanąć z nim na jednej scenie.