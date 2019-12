Zac Efron PRAWIE ZGINĄŁ na planie dokumentu "Zabijając Zaca Efrona"!

Nowe oblicze miał zaprezentować w serialu dokumentalnym " Killing Zac Efron ", do którego prace ruszyły w grudniu na wyspie Nowa Gwinea. Projekt miał dokumentować 21 dni przygód aktora w "niebezpiecznej dżungli". Efron kulisy pracy pokazywał na Instagramie, gdzie uwiecznił podróż kajakiem, czy pozował uśmiechnięty z krokodylami. Niestety "survivalowa" przygoda na wyspie wkrótce zamieniła się koszmar - aktora dopadła groźna infekcja bakteryjna .

"Zac zaraził się bakterią Salmonelli, która doprowadziła do ostrej formy duru brzusznego. Od razu został przetransportowany samolotem do Brisbane w Australii, a przez moment istniało poważne zagrożenia życia" - zdradza źródło brytyjskiego "The Sun".