Zac Efron trafił do szpitala po zasłabnięciu w basenie. Opublikował pierwsze zdjęcie po wypadku (FOTO)

Angela 33 min. temu

Po co faceci są na portalach randkowych jak nie umieją nawet zagadać do kobiet? Jedyni, którzy się odzywają to są te cwaniaczki, które mają jeden tekst w stylu „zamarłem, gdy zobaczyłem twoje piękne oczy” i kopiują i wklejają ten sam tekst hurtowo każdej jednej dziewczynie, czekając która się na to złapie 🤦‍♀️