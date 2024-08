Zac Efron trafił do szpitala. Aktora znaleziono NIEPRZYTOMNEGO w basenie na Ibizie

W sobotę wieczorem media obiegły niepokojące doniesienia dotycząca Zaca Efrona . Jak powiadomił portal TMZ, gwiazdor został znaleziony w basenie na terenie willi na Ibizie przez dwóch mężczyzn, którzy wyciągnęli go z wody. Póki co nie ustalono, czy aktorowi groziło wtedy utonięcie.

Przedstawiciele Efrona podkreślili w oficjalnym oświadczeniu, że zabrano go do szpitala wyłącznie w ramach "środków zapobiegawczych". Według zagranicznych mediów celebryta opuścił szpital w sobotę rano i wraca do zdrowia.