Zagorzała kibicka Zofia Zborowska dopinguje Andrzeja Wronę NAMIĘTNYMI POCAŁUNKAMI (ZDJĘCIA)

Z początkiem sierpnia po dziewięciu miesiącach niecierpliwego wyczekiwania Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostali po raz pierwszy rodzicami. Ich rodzinka powiększyła się o córeczkę, której nadali imię Nadzieja. Ogromna dawka miłości, którą zapewniło im maleństwo, napędza teraz gwiazdorską parę do sięgania po nowe szczyty w sferze zawodowej. Zosia do szerokiego wachlarza influencerskich doświadczeń mogła nareszcie dodać sekcję parentingową, Andrzej natomiast otrzymał dodatkowego "powera" w przygotowaniach do rozgrywek w polskiej PlusLidze.