Zagrała Hadziukową w "Ranczu". Dorota Nowakowska zmieniła się nie do poznania. Tak dziś wygląda aktorka

Była gwiazdą serialu "Ranczo". Jak dziś wygląda Dorota Nowakowska?

Fani "Rancza" z pewnością dobrze pamiętają przemianę, jaką na przestrzeni wszystkich sezonów przeszła żona Tadeusza Hadziuka, stając się wielką bizneswomen. Bohaterka rozkochała widzów stanowczym charakterem oraz ostrym językiem, który wyróżniał się na tle innych mieszkańców wsi. Po zakończeniu realizacji zdjęć do serialu Nowakowska, która wcielała się w Hadziukową, również przeszła sporą metamorfozę. Obecnie aktorka jest niemal nie do poznania!

Kultowa produkcja Telewizji Polskiej to najmocniejszy wpis w zawodowym dorobku 60-letniej gwiazdy. Chociaż Nowakowska pojawiła się jeszcze później epizodycznie w kilku serialach, to jednak na co dzień skupia się głównie na pracy w teatrze. Ogromne zmiany w życiu zawodowym to jednak nie wszystko. Aktorka zrzuciła również kilka kilogramów, a także zmieniła kolor i długość włosów.