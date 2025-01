Zahipnotyzowany Mark Zuckerberg wpatruje się w dekolt Lauren Sanchez. Obok siedziała jego małżonka...

Wideo, które błyskawicznie obiegło siec, ukazuje Zuckerberga zerkającego z zainteresowaniem na Sanchez, która miała na sobie odważny strój z białą koronkową bielizną. W podziwianiu "walorów" Lauren założycielowi Facebooka nie przeszkadzał nawet fakt, że obok siedziała jego małżonka, Priscilla Chan. Oczy do góry, Zuck - napisał jeden z użytkowników X, wcześniej znanego jako Twitter. Mark Zuckerberg jest gotów zaryzykować wszystko dla narzeczonej Jeffa Bezosa - żartował inny.

Lauren Sanchez została skrytykowana za swój kontrowersyjny strój podczas inauguracji Trumpa. Dziennikarka początkowo wyglądała elegancko, przybywając na zaprzysiężenie w Waszyngtonie, jednak gdy zrzuciła płaszcz, oczom obecnych ukazał się koronkowy stanik wyzierający spod białej marynarki. Internauci byli zgodni co do tego, że stylizacja była niestosowna do okazji.