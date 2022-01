Zainspirowany Violettą Villas Michał Szpak pozuje w towarzystwie NAGICH pośladków znajomej: "Bawcie się na maksa!" (FOTO)

Pomocną dłoń wyciągnął do Michała Polsat. I to właśnie na imprezie sylwestrowej tej stacji pojawił się w ostatnim dniu grudnia 31-latek. Jaślanin tradycyjnie już zaprezentował się w niestandardowej stylizacji. Tym razem zainspirował się... Violettą Villas!

Violetta Villas - ikona, gwiazda, artystka, królowa, inspiracja. Nie było nikogo innego kto równałby się jej odwadze w wyrażaniu siebie. Absolutna świętość popkultury. Dziękuję Ci, królowo. Przyświecaj mi z góry... Będę sobą - pisze pod zdjęciami swojej okazałej kreacji niewątpliwy fan Czesławy Gospodarek , apelując do obserwatorów: Proszę Was, bądźcie sobą.

2022 będzie grubo. Obiecuję. Rock & fu*king roll. Krzyczę głośno do Was: Halo wodospad! Bawcie się na maksa, róbcie wszystko, na co macie ochotę, dopóki nie robicie tym nikomu krzywdy! Bądźcie sobą - zwraca się do fanów wyzwolony artysta.