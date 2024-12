Zaistniała jako finalistka "You Can Dance". U szczytu kariery wycofała się z show-biznesu. Co dziś słychać u Anny Bosak?

Anna Bosak rozpoczęła swoją przygodę z tańcem w wieku ośmiu lat, zdobywając liczne nagrody w konkursach. Jej talent i doświadczenie doprowadziły ją do finału pierwszej edycji "You Can Dance", gdzie zajęła trzecie miejsce. Sukces w programie otworzył jej drzwi do świata show-biznesu.

Jej taneczna pasja doprowadziła ją do współpracy przy programie "Taniec z gwiazdami" wraz z Robertem Janowskim. Po udziale w "You Can Dance" i "TzG" Bosak zaliczyła też występ w programie "Just the Two of Us" u boku Piotra Kupichy. Próbowała także swoich sił jako aktorka, grając w filmie "Kochaj i tańcz" oraz serialu "Teraz albo nigdy". Mimo obiecującej kariery, zdecydowała się na przerwę od mediów.