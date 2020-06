Zakochana Edyta Górniak prawi nad męskim ramieniem: "Żyjmy MEGA SZCZĘŚLIWIE i wciągajmy innych w tą przygodę"

Życie Edyty Górniak jest niezwykle zawiłe i ciężko za nim nadążyć nawet działowi Pudelek CSI. Kochliwa diwa co kilka miesięcy daje sygnały, że u jej boku pojawił się nowy amant, ale zazwyczaj niedługo później z melancholią udziela wywiadów na temat bólu rozstania. Szczerze liczymy na to, że Górniak w końcu uda znaleźć się "tego jedynego", bo chętnych kawalerów nie brakuje.

Edi bardzo dobrze wspomina czas, który spędzili razem. Zawsze ceniła inteligencję Piotra, a on jej niezależność. A teraz, gdy się okazało, że mają podobne zdanie na temat koronawirusa i tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, znajomość odżyła i jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli - twierdziło nasze źródło.