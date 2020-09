Zakochani Joanna Opozda i Antek Królikowski lansują się na urodzinach sklepu (ZDJĘCIA)

MONII 33 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Nie rozumiem tego chłopa, jak można się co chwilę zakochiwać w innej. To jest niemożliwe przecież. On ma ze sobą jakiś problem. No i to, że wogole nie przeżywa śmierci ojca tylko świetnie się bawi. Ja po śmierci mamy rok miałam mega depresje, nie mogłam funkcjonować a ten się zakochuje... To jest nienormalne.