Zakumplowani Maciek Musiał i Baron chwalą się fotką ze spotkania. Myślicie, że rozmawiali o JULII WIENIAWIE?

Nie jest tajemnicą, że o względy atrakcyjnej Julii Wieniawy zabiegają nie tylko reklamodawcy i producenci filmowi, ale też znani stołeczni single. Życie uczuciowe młodej celebrytki jest bardzo wdzięcznym tematem dla mediów, a ona sama świetnie zdaje sobie z tego sprawę. Nie da się przecież ukryć, że zrobiło się o niej głośno dzięki związkowi z Antkiem Królikowskim. To, że później przyćmiła go swoją sławą to zupełnie inna kwestia...