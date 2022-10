ZALOTNA Agnieszka Włodarczyk w obcisłym body pozuje przed obiektywem Roberta Karasia, a fani się rozpływają: "Piękna i NATURALNA"

Ostatnio aktorka pochwaliła się rodzinnym wypadem do Włoch. Gwiazda poinformowała w sieci, że podróż do Mediolanu był niespodzianką, którą przygotował jej Robert . Agnieszka zdradziła również, że w planach mają przede wszystkim pałaszowanie rozmaitych pyszności.

Agnieszka zaprezentowała także internetowej publice wyjątkowy portret, na którym pozuje w dopasowanym czarnym body na tle włoskiej uliczki. W obiektywie męża - brzmiał podpis pod zdjęciem. Fani od razu docenili naturalność Włodarczyk i zachwycali się nią w komentarzach. Jedna z internautek porównała ją nawet do Monici Bellucci.

Subtelnie; Cudnie; Aga bosko wyglądasz; Piękna kobieta pokazana w obiektywie kochającego mężczyzny; Uwielbiam Pani zdjęcia bez miliona filtrów i retuszu. Naturalnie piękna; Piękne, subtelne, kobiece; Co za piękna dziewczyna i naturalna; Pięknie i bardzo kobieco; Uwielbiam na ciebie patrzeć; Piękna i naturalna, aż miło patrzeć, że są jeszcze takie kobiety; Cudowna i piękna, zawsze byłaś i jesteś, ale odkąd urodziłaś dziecko i jesteś zakochana (bo to widać po prostu) to jesteś zjawiskowa - zachwycali się w komentarzach.